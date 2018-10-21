также в разделеМир
В США в гараже нашли старые авто стоимостью в 1 миллион долларов 280
В Лондоне произошел взрыв в жилом доме 18
В Польше проходят выборы в органы местного самоуправления 14
В Венесуэле задержали 20 человек за перевозку кокаина 10
Манафорт прибыл на слушанья в суд в коляске и тюремной форме 34
В Лондоне прошла акция за проведения второго референдума по Brexit 17
Обновление к приложению «Google Камера» вывело из строя миллионы смартфонов 63
ЕС и НАТО отреагировали на переименование Македонии 50
В Тайване прошел митинг за независимость от Китая 19
Google хочет заставить производителей смартфонов платить за свои сервисы 23
США выходят из Договора о ликвидации ракет 76
Стало известно, когда может состояться вторая встреча лидеров КНДР и США 16
Один из основателей Microsoft умер от септического шока 35
США обвинили российские телеканалы во вмешательстве во внутреннюю политику 30
С космодрома Куру к Меркурию отправилась исследовательская миссия 33
В Индии поезд врезался в толпу, погибли более 50 человек 69
Под Санкт-Петербургом на пиротехническом заводе прогремел мощный взрыв 28
Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ 86

Белый дом может пойти на разрыв еще одного стратегического договора о ядерном оружии с  Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил о возможности выхода из договора СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения и действует с 2010 года.

«Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление. Однако последнее маловероятно», - отметил чиновник.

Отметим, договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут иметь на вооружении Россия и США. Москва и Вашингтон должны определиться по будущему этого договора до 2021 года. Согласно документу, РФ и США должны были сократить количество стратегических вооружений до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также до 1550 боезарядов на указанных типах вооружений, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Как сообщалось ранее, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщит России о намерении американской стороны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1381 грн.
20
Теги