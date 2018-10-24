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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает, что вина за поломку эскалатора в римском метро лежит на болельщиках из РФ, которые вели себя неподобающим образом.

«Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали (на эскалаторе)», - утверждает Сальвинии, сообщает ТАСС.

Официальные причины инцидента, в результате которого пострадали около 30 человек, еще не установлены. По свидетельствам очевидцев, эскалатор неожиданно ускорил ход, а находившиеся на нем люди начали валиться. Первой версией в итальянских СМИ сразу после аварии назывались «прыжки и танцы нетрезвых» болельщиков, ее поддержала и мэр Рима Вирджиния Раджи.

Участники происшествия отрицают, что прыгали.

Напомним, вечером 23 октября в метро Рима произошла авария на эскалаторе, в результате которой пострадали около 30 человек. Большинство из них - это болельщики московского ЦСКА. 16 из 19 госпитализированных - граждане России.

В аварии эскалатора также пострадали четверо украинцев. 
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