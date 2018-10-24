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В Донецке группировка «ДНР» задержала бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева. 

К экс-секретарю горсовета не пропускают адвокатов и родственников. Им не сообщается о состоянии его здоровья и условиях содержания. Также не называют обвинения, которые ему предъявляют. 

Однако по данным издания, называющий себя в прошлом «главой администрации» Донецка Игорь Мартынов написал заявление о «краже» печати горсовета Богачевым в 2014 году. 

Около месяца назад Богачев уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако информацию об этом не обнародовал. 
ForUm

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