В аварии эскалатора в Риме пострадали четверо украинцев. Об этом Громадському сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, пострадавшие украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы жизни.

«Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники», - добавил Кирилич.

Напомним, вечером 23 октября в метро Рима произошла авария на эскалаторе, в результате которой пострадали по меньшей мере 20 человек. Большинство из них - это болельщики московского ЦСКА. По состоянию на утро 24 октября российское посольство сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы.