Вчера, 23 октября, на станции метро Repubblica в центре Рима обрушился эскалатор.

В этот момент в метро, чтобы добраться до стадиона на матч ЦСКА с клубом «Рома», спустилась многочисленная группа российских болельщиков, сообщает ТАСС.

По свидетельствам очевидцев, эскалатор начал быстрое движение, пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга. Посольство РФ сообщило о 30 пострадавших, состояние семерых из них оценивается как тяжелое.

Мэр города Вирджиния Раджи не исключила, что причиной инцидента могло стать поведение самих болельщиков, которые якобы прыгали и танцевали на эскалаторе.

Согласно официальной информации, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них – в больнице «Умберто I». Один поступил с ампутированной ступней, сообщает в Департаменте гражданской защиты Италии.

По данным представителей посольства России, национальность пострадавших еще выясняется и точно не подтверждена.

«Но вероятность, что все они россияне, очень большая», – сообщили в посольстве.

По информации посольства РФ в Италии, ночью были сделаны операции сделаны двум россиянам, которые пострадали в результате инцидента.