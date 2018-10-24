Семья убитого на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андрея Рокелли требует от Украины компенсацию в размере 500 тыс. евро.

Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту распоряжения Кабинета Министров, которыми располагают Українськi Новини.

Данным распоряжением правительство в среду, 24 октября, разрешило Министерству юстиции осуществить в текущем году закупку юридических услуг для участия в деле по иску родственников Рокелли.

В сопроводительных документах указывается, что 31 июля суд города Павия (регион Ломбардия, Италия) принял к рассмотрению гражданский иск родственников Рокелли против государства Украина.

Суд мотивировал свое решение тем, что Украина обязана в рамках Женевской конвенции о защите жертв войны защищать гражданское население в зоне конфликта.

Основанием иска является возмещение убытков семье погибшего, а также Национальной федерации СМИ Италии, ассоциации журналистов Ломбардии и ассоциации журналистов-фрилансеров Cesure Lab, присоединившихся к судебному процессу.

Иск будет рассматриваться параллельно с уголовным дело против военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству фотокорреспондента.

Размер требуемой компенсации составляет 500 тыс. евро.

В то же время в документах говорится, что Служба безопасности Украины также расследует гибель Рокелли, но указано, что обстоятельства преступления невозможно установить из-за того, что осмотр места происшествия был проведен только через 6 месяцев после убийства.

До этого эта территория контролировалась боевиками «ДНР».

«Кроме того, местонахождение медицинского эксперта, который проводил вскрытие тела, на данный момент неизвестно, поскольку он выехал за пределы Украины. Местонахождение документов, которые были составлены по результату вскрытия тел и их выдачи, также неизвестно», - указано в документах.

В августе текущего года Минюст создал межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с делом Рокелли.

На заседании группы было решено привлечь юридического советника для защиты интересов Украины в апелляционной инстанции, также была выработана стратегия действий государства в данном деле.

Подчеркивается, что отсутствие уполномоченного представителя Украины может привести к принятию итальянским судом решения не в пользу Украины.

Напомним, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля начался судебный процесс.