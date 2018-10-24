Граждане Украины, которые пострадали во время аварии эскалатора в Риме, уже возвращаются домой.

Об этом «Украинской правде» сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Сейчас все пострадавшие граждане Украины выписаны из больницы. У них рваные раны и ушибы. Один гражданин уже покинул территорию Италии рейсом Рим – Варшава», - сказал он.

Остальные трое украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим – Киев.

«Сейчас они ожидают вылета в аэропорту», - сказал Погорельцев, добавив, что они улетают в те же даты и время, в которые и планировали с самого начала.

Он не смог уточнить, являются ли эти граждане Украины жителями Украины или они жители России.

«Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно только, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА», - подытожил Погорельцев.

Напомним, вечером 23 октября в метро Рима произошла авария на эскалаторе, в результате которой пострадали по меньшей мере 20 человек. Большинство из них - это болельщики московского ЦСКА. По состоянию на утро 24 октября российское посольство сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы.

В аварии эскалатора пострадали четверо украинцев.