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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» уже взыскала  с «Газпрома» в счет оплаты долга по решению Стокгольмского арбитража 18 млн долл.  

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с «Газпрома» в виде газа, мы также уже взыскали с «Газпрома» 18 млн долл. денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с «Газпрома» денежными средствами 9 млн долл.», – отметил он.

«Для тех, кто очень обеспокоен нашими премиями - это больше, чем мы получили премий», – подытожил Витренко.

Как ранее сообщал ForUm, февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

«Нафтогаз» удержал $9 миллионов переплат «Газпрома» за транзит в счет оплаты пени.
ForUm

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