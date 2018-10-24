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Кабинет Министров Украины в рамках повышения социальной защиты сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям одобрил повышение оплаты труда рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, которые проходят службу в горных районах.

Как сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее решение принято на заседании правительства и поддержано единогласно.

Повышение составит 25%.
ForUm

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