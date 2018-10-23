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Информация об обстреле боевиками Луганской ТЭС в городе Счастье не соответствует действительности, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В сети Интернет и, как следствие, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о якобы обстреле со стороны российско-оккупационных войск города Счастье и Счастьенский ТЭС. Из изложенных сообщений следует, что с вражеского стороны выпущено более 50 мин калибра 80-мм. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что обстановка в определенном районе остается контролируемой, Счастьенская ТЭС работает в штатном режиме.

«Пресс-центр ОКП ОС обращается ко всем СМИ с просьбой внимательнее относиться к непроверенным сообщениям и обращаться за официальными комментариями», – сказано в сообщении.

Напомним, 22 октября боевики 3 часа обстреливали позиции ВСУ под Счастьем.

В свою очередь заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что боевики пытаются уничтожить Луганскую ТЭС в городе Счастье. По его информации, боевики выпустили в сторону города более 50 мин калибром 80-мм. 
ForUm

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