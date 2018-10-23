Гражданин России пытался на автомобиле ввести в Украины труп женщины, выдавая ее за живую. Российские пограничники без проблем его пропустили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Очень интересная ситуация случилась вечером в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую», – написал он.

По словам Слобюодяна, около 17.30 в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Форд» российской регистрации под управлением гражданина РФ. «В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек», – отметил он.

«Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ», – сообщил Слободян.

По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

«Российские правоохранители, которые несут службу в соседнем с «Гоптовкой» пункте пропуска «Нехотеевка» в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ», – подчеркнул он.

Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК «Умышленное убийство».