также в разделеОбщество
Российскому омбудсмену могут снова запретить въезд в Украину 8
Крымчанам не грозит уголовная ответственность за проезд по Керченскому мосту 14
Добкин стал дедом 9
НАБУ расследует хищение из госбанка $20 миллионов, организованное нардепом 24
На украинско-белорусской границе не обнаружили контрабанды оружия 10
Взрывы в Калиновке: Еще одного военного наказали штрафом 14
В Греции по подозрению в наркоторговле арестовали украинского моряка 11
Оккупанты незаконно добывают песок в территориальных водах Украины 33
Суд отправил хранившего арсенал оружия бойца АТО лечиться 14
Украина примет участие в учениях НАТО как партнер 15
ОВГА: Боевики пытаются уничтожить Луганскую ТЭС 26
МинВОТ предлагает разместить на Донбассе миротворцев по «хорватской модели» 39
РосСМИ «взяли интервью» у погибшей в Керчи девушки 91
Савченко говорит, что ей нужны две операции 67
АРМА продает арестованный «Норд» 31
Экс-бойцам «Торнадо» сообщили о завершении досудебного расследования 52
На Волыни задержали банду, орудовавшую под видом нацгвардейцев 22
Требовавшему 2 тысячи взятки гаишнику дали 2,5 года тюрьмы 24

Гражданин России пытался на автомобиле ввести в Украины труп женщины, выдавая ее за живую. Российские пограничники без проблем его пропустили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Очень интересная ситуация случилась вечером в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую», – написал он.

По словам Слобюодяна, около 17.30 в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Форд» российской регистрации под управлением гражданина РФ. «В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек», – отметил он.

«Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ», – сообщил Слободян.

По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

«Российские правоохранители, которые несут службу в соседнем с «Гоптовкой» пункте пропуска «Нехотеевка» в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ», – подчеркнул он.

Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК «Умышленное убийство».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1275 грн.
5
Теги