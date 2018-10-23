За прошедшие сутки, 22 октября, боевики без применения запрещенного вооружения 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.
Опорный пункт ВСУ неподалеку Счастья обстреливали из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожено, двое – ранены.
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