также в разделеПроисшествия
Боевики не дают вывезти тела погибших в Золотом гражданских 32
В одесской Аркадии сгорел ресторан 33
В Марьинке боевики подстрелили местного жителя 42
На Тайване в результате аварии поезда погибли 22 человека 18
Практически всю территорию у Ични очистили от взрывоопасных предметов 16
Учения ВСУ показали, что военные базы хранения боеприпасов можно уничтожить 107
Пожар под Киевом: погибли 3 человека, в том числе ребенок 42
В ДТП под Киевом пострадали футболисты 52
В Польше за взятку задержали украинца 163
МинВОТ: За 14 месяцев зафиксировано 1207 заходов судов в порты оккупированного Крыма 50
Сутки в ООС: 17 обстрелов, 1 раненый 24
Помощник водителя автобуса Dizel Show рассказал о возможных причинах ДТП 136
Поплавскую похоронят 22 октября в Житомире 137
ДТП во Львовской области: Погиб полицейский 42
Силовики должны вносить в ЕРДР все преступления на оккупированных территориях 40
За жестокое убийство виновному дали семь лет 34
Друзенко: В руководстве Минобороны нет порядка привлечения медиков 33
Сутки ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ 22

За прошедшие сутки, 22 октября, боевики без применения запрещенного вооружения 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.

Опорный пункт ВСУ неподалеку Счастья обстреливали из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов.  

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожено, двое – ранены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
22
Теги