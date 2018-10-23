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Меньше чем за год в Украину было завезено более полумиллиона автомобилей с еврономерами.

Об этом в эфире «Прямого» сообщила народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

«Вы задали вопрос, какое же количество таких автомобилей, видите информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год завезено более чем полмиллиона автомобилей. Действительно это количество достигло двух миллионов или меньше я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и государственной фискальной службы является абсолютно разная», - сообщила Южанина.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза». 

По данным ГФС, из авто, ввезенных в 2018 году в режиме «транзит», 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока

13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.
ForUm

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