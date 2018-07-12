С начала 2018 года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме «транзит», 465,9 тыс. - в режиме «временного ввоза», сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, из авто, ввезенных в этом году в режиме «транзит», 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. В то же время пока нет статистики по «временному ввозу», поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

«Обращаем внимание, что в то же время основными импортерами новых легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2018 года ввезено 35,5 тыс. автомобилей, из которых оплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей. В течение 2017 года основными импортерами в Украину было ввезено 79,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых оплачено 15,6 млрд грн таможенных платежей». – говорится в сообщении.

В ГФС подчеркнули, что готовы поддержать изменения в законодательство, которые обеспечат урегулирования ситуации с автомобилями с иностранной регистрацией в Украине.

В ведомстве напомнили, что порядок временного ввоза гражданами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины определен статьей 380 Таможенного кодекса Украины.

Ответственность за превышение сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования установлена ст. 481 Таможенного кодекса Украины.

Кроме этого, в случаях превышения установленных ст. 95 Таможенного кодекса Украины сроков транзитных перевозок автомобилей, таможнями рассматривается вопрос по составлению в отношении лица, которое ввезло автомобиль, протокола о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст.470 Таможенного кодекса Украины.

Всего в течение января-июня 2018 таможнями ГФС в отношении физических лиц по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлены 14223 протокола о нарушении таможенных правил. По этим протоколам таможнями ГФС наложены административные взыскания в виде штрафов на сумму почти 92 млн грн.

По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - составлено 3749 протоколов с суммой штрафов 49 млн гривен.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.

11 июля в центре Киева началась акция протестаобщественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации.