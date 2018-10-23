Оболонский районный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно и отправил на принудительное психиатрическое лечение бывшего бойца батальона «Айдар» Евгения Деревянченко за хранение в Киеве арсенала оружия, взрывчатки и боеприпасов, вывезенных из зоны антитеррористической операции.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что «айдаровец» со своим соучастником в течение 2014 года в зоне АТО нашел и присвоил большое количество боеприпасов, в частности, 41 выстрел гранатомета с осколочными гранатами и взрывателем, 3 ручные гранаты Ф-1, а также около 10 тыс. штук патронов.

Кроме того, у подсудимого изъят гранатомет, почти 100 гр нитроцеллюлозного пороха и нарезной автомат «АКМ», изготовленный промышленным способом в Югославии.

В приговоре указано, что экс-участник АТО, продолжая свою преступную деятельность, в период 2014-2017 годов доставил в Киев указанные боеприпасы, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые незаконно хранил до 15 мая 2017 года, когда и был задержан правоохранителями.

Более того, в марте 2017 года подсудимый продал 2 гранаты Ф-1, 2 запала и изготовленный в Югославии автомат АКМ за 59 400 гривен.

За свою работу Деревянченко взял 16 тыс. гривен.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал в полном объеме.

При этом «айдаровец» просил суд строго его не наказывать и применить закон «Об амнистии в 2016 году», поскольку он защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, получил статус участника боевых действий.

В свою очередь суд установил, что подсудимый имеет 2-ю группы инвалидности, участник боевых действий в Афганистане, на учете у врача нарколога не состоит, однако, находится на консультативном учете у врача психиатра Киевского психоневрологического диспансера с диагнозом «шизофрения, параноидная форма».

Согласно заключению комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, впервые психическое состояние Деревянченко изменилось в 1986 году во время службы в вооруженных силах и участия в боевых действиях в Афганистане.

В тот период времени, после лечения и обследования в психиатрическом отделении военного госпиталя, он был признан негодным для службы в армии.

Отмечается, что во время совершения преступлений в зоне АТО подсудимый также проявлял признаки «шизофрении параноидной, неполной ремиссии», вместе с тем, у него не отмечалось каких-либо признаков психоза (галлюцинаций, бреда, других расстройств психотического характера), но он также не был способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

В итоге суд признал «айдаровца» виновным в незаконном хранении оружия и приговорил к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Также суд постановил применить к подсудимому меры медицинского характера в виде предоставления ему амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.