В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза», сообщает пресс-служба ГФС.

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей.

Так, из ввезенных в режиме «транзита» 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тыс. – с нарушением срока.

Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме «временного ввоза», более 164,2 тыс. – находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства:

- Польша - 110,7 тыс. авто;

- Литва - 51,7 тыс.;

- Германия - 19,8 тыс.;

- Болгария - 14,1 тыс.;

- Чехия -13,1 тыс.

В общем, на протяжении 2017 таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 18394 протоколы, по которым применены 109,3 млн грн штрафов. По ст.481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 4360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн гривен.

По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

По ее информации, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.