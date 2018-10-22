Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову в создании преступной организации.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента специальных расследований ГПУ.

«2 октября на основании собранных доказательств осуществлено сообщение о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным и иным имуществом, в том числе путем вынесения судьями хозяйственных судов неправосудных решений, в том числе и вследствие вмешательства в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда, а также легализации указанных доходов, фактически полученных преступным путем и тому подобное», - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины и объявлен в розыск.

Кроме того, 15 октября совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержан один из подозреваемых в непосредственном участии в деятельности указанной преступной организации. Указанное лицо в настоящее время является адвокатом и подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов и дальнейшем управлении таким имуществом.

Заместителем генпрокурора задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины, и 18 октября решению следственного судьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 млн гривен.

Кроме того, следователи управления, при содействии и непосредственном участии оперативных работников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, выявили 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенные в жилом комплексе «Новопечерские Липки» в центральном районе Киева, которые, основываясь на собранных доказательствах, дают основания считать их предметами легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации.

В связи с этим, по соответствующему ходатайству органа предварительного расследования, указанное имущество решением следственного судьи Подольского районного суда от 9 октября наложен арест в целях обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков.

Досудебное расследование продолжается.

В ГПУ напомнили, что вышеуказанном бывшему руководителю Высшего хозяйственного суда Украины ранее сообщено о подозрении по многочисленным фактам вмешательства в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда.

В настоящее время он скрывается от органа досудебного расследования в одной из стран Евросоюза. Однако из-за своеобразной трактовки законодательства, судами дважды отменено избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и, как следствие, отказано в избрании такой меры пресечения, существенно препятствует экстрадиции указанного лица.

В июле 2018 завершено досудебное расследование и по настоящее время продолжается ознакомление с материалами уголовного производства, подозреваемым (бывшим заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины) во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда, а также постановлении заведомо неправосудного судебного решения из корыстных побуждений и других личных интересов.