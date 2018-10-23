Киевские правоохранители в понедельник, 22 октября, задержали соучастника нападения на ювелирный магазин, во время которого погиб охранник, сообщает пресс-служба столичного главка.

«В результате полицейские в Одессе задержали одного из фигурантов, - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. - Оперативники вместе со следователями продолжали работать над сбором доказательной базы и установили личность еще одного нападающего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата. Получив разрешение суда, сотрудники КОРДа столичной полиции задержали его. Фигурант - гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в полу зрения полицейских он не попадал».

Крищенко сообщил, что на месте преступления были изъяты следы крови злоумышленников, а уже во время расследования в установленный законом способ полицейские отобрали биологические образцы у группы лиц, подозреваемых в причастности к разбойному нападению и убийству охранника. Результаты экспертизы стали еще одним весомым аргументом для задержания фигуранта и объявления ему подозрения.

По согласованию с процессуальными руководителями мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полицейские готовят ходатайство для избрания ему меры пресечения.

Крищенко также рассказал, что полицейские установили третьего нападающего на ювелирный магазин. Он тоже гражданин Российской Федерации, после совершения преступления сразу уехал в Россию. Поэтому готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

«Оперативники полиции Киева тщательно анализируют всю собранную информацию, изучают все вещественные доказательства для того, чтобы нападавшие на ювелирный магазин, которые застрелили охранника, понесли заслуженное наказание. За совершенные преступления им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - подытожил он.

Как сообщал ForUm, вечером 12 августа, в Киеве трое мужчин в масках забежали в помещение ломбарда, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем «Пежо».

Одного из преступников – гражданина РФ – задержали 11 октября в Одессе.