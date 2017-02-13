Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 3 административных протокола о несвоевременном представлении деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Соответствующее решение было принято на очередном заседании, сообщает пресс-служба НАПК.
Согласно протоколам, уполномоченные лица НАПК обнаружили случаи несвоевременного представления деклараций сотрудниками Высшего хозяйственного суда Украины за 2015 год без уважительных причин.
Документы составлены в соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.
Напомним, 8 февраля впервые в Украине в суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Государственной фискальной службы за непредставление электронной декларации.
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