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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 3 административных протокола о несвоевременном представлении деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании, сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно протоколам, уполномоченные лица НАПК обнаружили случаи несвоевременного представления деклараций сотрудниками Высшего хозяйственного суда Украины за 2015 год без уважительных причин.

Документы составлены в соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.

Напомним, 8 февраля впервые в Украине  в суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Государственной фискальной службы за непредставление электронной декларации. 
ForUm

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