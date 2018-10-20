20 октября под Киевом произошло смертельное ДТП с участием автобуса Dizel Show, вследствие чего погибла Марина Поплавская. Также в ДТП пострадали четыре человека.

В результате происшествия водителя и трех актеров забрала «скорая». Об этом сообщает Информатор.

На месте аварии стало известно, что пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Боярки и в клинику «Борис». Мы отправились в медицинские учреждения, чтобы узнать о состоянии пострадавших.

По приезду в центральную районную больницу Киево-Святошинского района мы узнал, что сюда был доставлен водитель автобуса. Медики категорично отказались комментировать состояние потерпевшего, а полицейские, которые дежурили под зданием не располагали такой информацией. Однако нам удалось пообщаться с напарником водителя — Максимом. В этот рейс он не ездил.

«Лежит, глаза открыты, он находится в шоковом состоянии. Я его знаю пол жизни, мы возили Dizel Show неоднократно. Он опытный водитель. Скорее всего причиной стала техническая неисправность» — рассказал Максим. Не на камеру он добавил, что водитель автобуса получил множественные травмы, но в сознании и дает показания следователям. После этого его отвезут в Белую Церковь, где будет продолжено лечение. Это связано с тем, что он и Максим живут в Белой Церкви.

Артистов Dizel Show отвезли в одну из клиник «Борис». Мы отправились туда, чтобы узнать о состоянии пострадавших, но от комментариев работники больницы отказались. Представитель проекта также отказался общаться. Единственное, в больнице подтвердили, что артистов доставили в клинику.

Как сообщалось ранее, 20 октября, на трассе Киев – Житомир произошло ДТП, в результате которого погибла актриса «Дизель-шоу» Марина Поплавская.

Марину Поплавскую проводят в последний путь в Киеве и в Житомире. Прощание с блестящей актрисой, учителем, звездой КВН состоится в воскресенье 21 октября в помещении МЦКИ «Октябрьский Дворец» с 11:00 до 13:00.

Похоронят Марину Поплавскую на ее родине в Житомире. В понедельник 22 октябряв 10:30 состоится прощание в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.