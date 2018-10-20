На американской корпорации Google лежит огромная ответственность, потому как данная компания занимается созданием операционной системы Android, на которой в настоящее время работает более чем 2/3 от общего числа мобильных устройств в мире, пишет PORTALTELE.

На днях «поисковой гигант» выпустил обновленную версию своего фирменного приложения под названием «Google Камера», в результате чего десятки миллионов смартфонов оказались выведены из строя. На форуме Reddit появилась целая тема, в которой уже несколько тысяч сообщений.

Пользователи уверяют, что после установки последней новой версии «Google Камера» их смартфон буквально разучились фотографировать. Сама фотография создается, однако она не попадает в память мобильного устройства. Проверка показала, что снимок действительно не сохраняется где-либо, то есть сразу после создания он удаляется навсегда, а восстановить его никак нельзя.

На практике это привело к тому, что приложение Google Camera попросту перестало сохранять фотографии, а затрагивает проблема очень многие смартфоны, среди которых таковые от Samsung, Motorola, Google, Sony, LG и HTC.

По некоторым данным, вся проблема заключается в неправильной обработке снимков с HDR. Если выключить данную функцию, что сильно ухудшит качество фотографий, то все данные будут исправно сохраняться в память мобильного устройства, либо же на карту памяти. Это самое простое временной решение проблемы.

Компания Google уже подтвердила наличие проблемы, пообещав решить ее в ближайшие несколько дней. До тех пор миллионы мобильных устройств на базе Android не могут делать полноценные фотографии. После срабатывания затвора пользователь видит лишь миниатюру, нажав на которую появляется сообщение с информацией о том, что данного файла не существует. В качестве временного решения можно использовать сторонние программы для фотографирования, вроде Snapdragon Camera или каких-то иных.

Как сообщалось ранее, компания Google планирует получать с производителей Android-смартфонов плату за установку её сервисов в устройствах для Европейского союза уже в 2019 году. Компания будет взимать до $40 за смартфон.