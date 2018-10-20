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В жутком ДТП под Киевом, в которой погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская, сильно пострадали двое ее коллег - Егор Крутоголов и Яна Глущенко, сообщает dtp.kiev.ua.

В полиции Киевской области сообщили, что сегодня, 20 октября, в 5.55 ч. на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением в результате чего и произошло столкновение с грузовым автомобилем

В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.
ForUm

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