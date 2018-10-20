Тысячи людей собрались в центре Лондона с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Independent, передает 112 Украина.

Планируется, что сегодняшний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС, и крупнейшим протестом противников Brexit за последние два года.

Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек. Среди присутствующих - большое количество молодежи, которые не хотят выхода страны из Евросоюза.

Как сообщалось ранее, первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что только независимость может разрешить затруднительное положение, в котором оказались шотландцы из-за Brexit.