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Сегодня, 20 октября, в ДТП на трассе Киев – Житомир произошло ДТП, в результате которого погибла актриса «Дизель-шоу» Марина Поплавская, передает 112 Украина.

Автобус с участниками «Дизель-шоу» столкнулся с грузовиком.

«Они ехали в правой полосе в направлении Киева и столкнулись в этой же полосе с грузовиком, который ехал в том же направлении», - сообщили в полиции.

В результате ДТП также пострадали трое актеров и водитель автобуса.

Стало известно, что актрису Марину Поплавскую проводят в последний путь в Киеве и в Житомире. Прощание с блестящей актрисой, учителем, звездой КВН состоится в воскресенье 21 октября в помещении МЦКИ «Октябрьский Дворец» с 11:00 до 13:00, пишут Факты.

Похоронят Марину Поплавскую на ее родине в Житомире. В понедельник 22 октябряв 10:30 состоится прощание в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

Напомним, в жутком ДТП под Киевом погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская, сильно пострадали двое ее коллег - Егор Крутоголов и Яна Глущенко
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