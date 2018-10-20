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На 96 минуте матча чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» тренер манкунианцев Жозе Моуринью чуть было не устроил драку с тренерским штабом «Челси», передает 112 Украина.

Португальцу не понравилось, что один из тренеров лондонцев слишком активно праздновал второй мяч своей команды в технической зоне МЮ.

«Что произошло в концовке? Да ладно вам, я могу рассказывать о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на таком. Я не получил должного уважения от болельщиков «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков. Я ничем не раздражен. Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит. Его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере», – сказал Моуринью.

«Я не видел, что произошло в концовке, но я пообщался с Жозе Моуринью. Понимаю, что в той ситуации мы были неправы. Я сразу же пообщался с членом своего штаба и разобрался с этим», – прокомментировал главный тренер «Челси» Маурицио Сарри.
ForUm

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