И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что 30 минут прослушивания очень громкой музыки в наушниках могут нанести непоправимый вред слуху, пишет Страна.

Она пишет, что по данным ВОЗ, около 1,1 миллиарда молодых людей (в возрасте от 12 до 35 лет) рискуют потерять слух из-за того, что слушают музыку слишком громко. "В повышенной группе риска появления проблем со слухом находятся и те люди, которые очень громко слушают музыку в наушниках. Прослушивание вашего любимого плейлиста в наушниках на высокой громкости может повредить слух так же, как звук бензопилы или мотоцикла, например. Ведь, шум, который они создают, равен примерно 100 децибелам. Так же звучат и ваши наушники на максимальной громкости. Всего 30 минут времени в таком шумовом пространстве могут нанести непоправимый вред слуху", - пишет Супрун.

Как отмечает и.о. министра, воздействие громких звуков в течение длительного периода времени вызывает усталость сенсорных клеток уха. Как результат - временная потеря способности слышать или такие явления, как звон в ушах или же приглушенный шум. Слух нормализуется после того, как сенсорные клетки восстанавливаются. Такие перепады звуков буквально их "изнашивают", поэтому со временем вероятность ухудшения и даже потери слуха кардинально возрастает.

На ухудшение слуха влияют также генетическая предрасположенность каждого конкретного человека, хронические болезни и вредные привычки, в частности, курение. В то же время, Супрун дает несколько простых, но действенных советов тем, кто любит слушать музыку, однако хочет уберечь слух:

Не ставьте звук на полную. Старайтесь слушать музыку в наушниках на безопасном уровне — не выше 85 децибел. В большинстве устройств это около 75% от максимально возможной громкости.

По возможности выбирайте качественные шумопоглощающие наушники. Они помогут изолировать внешний шум и уменьшить громкость в ваших наушниках.

Если посещаете громкое место-периодически делайте паузы и выходите в более спокойное место, чтобы отдохнуть от шума. Банальный совет, но несколько минут на улице помогут прийти слуху в себя.

В громких местах можно использовать специальные вкладки для ушей. В зависимости от материала и качества прилегания, они способны поглощать шум от 5 до 45 децибел.

Не стойте близко к источнику шума, например, рядом с динамиками.

Старайтесь слушать музыку в наушниках не более 1 часа в день или же делайте между этим длительные перерывы.

Если чувствуете, что ваш слух ухудшился-обязательно обратитесь к врачу! И регулярно проверяйте слух.

Как сообщалось ранее, Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление 8587 об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.