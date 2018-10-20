Возле здания НАБУ проходит митинг с участием около 200 представителей ВОО «Честное слово» и ОО «Национальная платформа безопасности». Активисты требуют проверить связи главы антикоррупционного ведомства со страной-агрессором, пишут Комментарии.

Отмечается, что директор НАБУ Артем Сытник имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, а потому он представляет собой особый интерес для спецслужб РФ. Участники акции говорят, что наличие тесных связей с гражданами России может привести его разработку спецслужбами иностранного государства с целью получения тайной информации. В свою очередь, это ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность страны.

Во время акции митингующие держали транспаранты с надписями «Сытник коррумпирован Россией» и «Сытник работает на Россию».

Как сообщили присутствующие на митинге активисты, директор НАБУ Артем Сытник был заметно взволнован присутствием такого количества активистов во время визита высокой гостьи из США - заместителя секретаря Госдепартамента США Кирстен Мэдисон. Из-за акции протеста брифинг Мэдисон ограничился коротким докладом и только двумя вопросами, которые позволили задать представителям украинских СМИ. Ответов на вопросы о конфликте внутри антикоррупционных органов, в частности между САП и НАБУ, заместитель Госсекретаря США пыталась избежать.

В частности, прессе не дали возможности получить ответы на вопросы о российских паспортах близких родственников директора НАБУ и прохождении им спецпроверки при назначении на должность руководителя ведомства. Сама же Кирстен Мэдисон, сразу после брифинга, покинула территорию Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не намерен подавать в суд из-за размещения своих фотографий на станциях метрополитена в Киеве.