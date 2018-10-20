Правый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини, находясь с визитом в России, заявил, что Украина разжигает «религиозную войну».

Об этом сообщает издание Der Standard, пишет Realist.

Чиновник считает, что религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини.

«Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего», — добавил он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций Евросоюза против России. Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».

Отметим, что Сальвини ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.

Как сообщалось ранее, развитие независимой единой Украинской церкви не может быть основанием для раздора, противостояния и насилия, заявляет Президент Петр Порошенко.