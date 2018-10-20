также в разделеПолитика
В Европарламенте пояснили, зачем России Азовское море 86
Как Тимошенко "представляла" Украину в Римском клубе 58
Москаль рассказал, кто причастен к антивенгерским бордам на Закарпатье 532
НАПК хочет ввести особый порядок проверки деклараций силовиков 14
РАЗУМНАЯ СИЛА: Украина оказалась на дне мирового рейтинга благополучия исключительно из-за Порошенко 105
Медведчук: Украинцы не поддерживают антироссийскую политику власти 89
Янукович вызвал своих адвокатов в РФ 49
Климкин о заявлении Госдумы: Россия живет в параллельной реальности 105
Путин заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 147
Путин о ядерной войне: Мы – в рай, а они просто сдохнут 141
Госдума приняла заявление в связи с «обострением ситуации» в Украине 513
Лавров: РФ не позволит кораблям НАТО зайти в Азовское море 156
Воейков: У нынешней власти нет никаких законных претензий в адрес Медведчука 54
Олещук: Власть и ее избиратели боятся реванша во главе с Медведчуком 444
Порошенко прокомментировал инициативу передать Андреевскую церковь Константинополю 168
Венгрия обеспокоена законопроектом о государственном языке в Украине 31
Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности Колесникова 54
Два новых нардепа приняли присягу в Раде 24

Правый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини, находясь с визитом в России, заявил, что Украина разжигает «религиозную войну».

Об этом сообщает издание Der Standard, пишет Realist.

Чиновник считает, что религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини.

«Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего», — добавил он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций Евросоюза против России. Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».

Отметим, что Сальвини ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.

Как сообщалось ранее, развитие независимой единой Украинской церкви не может быть основанием для раздора, противостояния и насилия, заявляет Президент Петр Порошенко.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
951 грн.
46
Теги