Полицейские, вооруженные радаром TruCam, уже третий день штрафуют водителей, которые превысили скорость. Только за первую дневную смену копы оштрафовали 231 лихача. Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и уточнил, что патрули с радарами размещены в тех местах, где по статистике происходит больше всего ДТП, пишет AUTOBATTLE.
По самым минимальным подсчетам, первый день «охоты» суммарно обошелся лихачам в 59 тыс. грн. Напомним, за превышение более 20 км/ч грозит штраф на сумму 255 грн, за превышение более 50 км/ч — 510 грн. Как рассказали патрульные, в первый день штрафования лихачей в некоторых областях число выписанных протоколов достигало 30—32.
«Некоторые водители намекали на взятку, даже не вслушиваясь в то, что мы первую неделю работали в режиме устного предупреждения! Лишь после того, как понимали, что штрафа не будет, спешили забрать свои слова обратно», — рассказал «Сегодня» глава патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.
При этом патрульный говорит, что многие из нарушителей в первый день реального штрафования просили предоставить им доказательство нарушения ПДД.
«Патрульные демонстрировали им видеозапись, на которой четко видно госномер автомобиля. Только это убеждало водителей в том, что они превысили допустимую скорость. Кстати, один из них мчался по населенному пункту со скоростью 113 км/ч. То есть он к разрешенным 50 км/ч прибавил еще 63 км/ч», — добавил Марценишин.
А ивано-франковские копы рассказали, что на днях один из лихачей при виде радара остановился за сотню метров от полицейских и перепрыгнул на пассажирское сиденье. Когда к нему подошли патрульные, начал доказывать, что не он был за рулем. Выяснилось, что мужчина был нетрезв и его оштрафовали.
Впрочем, некоторые из водителей вчера уже рассказали в соцсетях, что не поленились и разыскали в интернете официальную инструкцию по эксплуатации американского радара, после чего пришли к выводу — в его работе возможны погрешности. На обсуждение темы погрешностей радара отреагировал Билошицкий. Одному из пользователей он ответил так:
«В новых версиях программного обеспечения прибор автоматически выставляет поправку. Инспектор не может делать этого вручную».
Как сообщалось ранее, 16 октября патрульная полиция начала штрафовать водителей за превышение ограничений скорости движения.
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