Причиной смерти одного из основателей корпорации Microsoft Пола Аллена стал септический шок. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена, пишет Голос.Инфо.

«Мы получили свидетельство о смерти Аллена, и оно свидетельствует о септический шок и иммуносупрессию, как причину смерти ... но все это было явным результатом его рака», - говорится в сообщении.

Согласно документу, смерть соучредителя Microsoft была зафиксирована 15 октября в 12:35 по времени Западного побережья США в медицинском центре Сиэтла (штат Вашингтон).

Отмечается, иммунитет Аллена был подавлен через одну из форм лимфомы.

Как сообщалось, Пол Аллен умер на 66-м году жизни. Он основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. В 1983-м он покинул компанию. Бизнесмен занимался активной общественной деятельностью, спонсировал научные исследования и выделял средства на благотворительные программы.

Аллен входил в списки самых богатых людей США. Его состояние оценивалось примерно в $ 17,5 миллиарда.