Василий Ломаченко высказался по поводу возможного боя Пакьяо – Бронер, пишет Телеграф.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко считает, что бой Мэнни Пакьяо с Эдриеном Бронером будет интересным.

«Я видел новость о бое. Это должно быть интересно и забавно, все бои Эдриена Бронера интересны. Он забавный парень. Однажды я с ним познакомился, во время моего второго поединка на профессиональном ринге в Карсоне», – сказал Ломаченко.

Как сообщалось ранее, американская BWAA (ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе) поставила украинца Василия Ломаченко на вершину рейтинга лучших боксеров мира вне весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд.