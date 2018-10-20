Василий Ломаченко высказался по поводу возможного боя Пакьяо – Бронер, пишет Телеграф.
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко считает, что бой Мэнни Пакьяо с Эдриеном Бронером будет интересным.
«Я видел новость о бое. Это должно быть интересно и забавно, все бои Эдриена Бронера интересны. Он забавный парень. Однажды я с ним познакомился, во время моего второго поединка на профессиональном ринге в Карсоне», – сказал Ломаченко.
Как сообщалось ранее, американская BWAA (ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе) поставила украинца Василия Ломаченко на вершину рейтинга лучших боксеров мира вне весовой категории. Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд.
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