также в разделеПолитика
Гройсман призвал ЦИК не срывать выборы в объединенных общинах 10
Орешет: Выполняя политический заказ, Радио Свобода назвало Стуса террористом 38
АП: Порошенко оплатил рекламу в поддержку автокефалии из своего кармана 31
Волкер: РФ не ожидала от Запада ответа на войну в Украине 119
Насиров о продлении обязательства носить браслет: Меня боятся 18
Коломойский: Медведчук последний шанс установить мир на Донбассе, альтернатива — только война 149
Шарий: На Медведчука ничего нет, вот его противники и бесятся 46
Трамп подписал оборонный бюджет США с $250 миллионами для Украины 24
Во втором квартале партии потратили большинство средств на рекламу 14
Шуфрич: В отношении семьи Медведчука начинается спланированная кампания 89
Ирина Тиран: Грязная кампания против Медведчука — реакция на его позицию и вступление в «За Життя» 60
Путин едет к Меркель говорить об Украине и «Северном потоке-2» 64
Шарий: Коломойский предлагал назначить Медведчука губернатором Донецкой области 203
Волкер: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на Донбассе 33
Белый дом начал сбор подписей за освобождение Сенцова 37
Волкер: РФ намеренно продолжает конфликт на Донбассе 181
ЕС одобрил принятие закона о Высшем антикоррупционном суде 18
Олещук: Пригласив Медведчука в команду «За життя», Рабинович показал, что хорошо понимает запросы своего электората 54

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Об этом на своей странице в Telegram написал руководитель международной правозащитной организации «Агора», юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах, Павел Чиков.

«По Сенцову все упирается в прошение о помиловании (возможно, без признания вины). Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно», - написал Чиков, передает 112 Украина.

Как сообщал ForUm, в администрации президента РФ заявили, что для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой. При этом в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России. В то же время вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что для освобождения Олега Сенцова его личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

Во вторник, 14 августа, Сенцов называет свое состояние предкритическим.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги