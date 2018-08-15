Украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Об этом на своей странице в Telegram написал руководитель международной правозащитной организации «Агора», юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах, Павел Чиков.

«По Сенцову все упирается в прошение о помиловании (возможно, без признания вины). Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно», - написал Чиков, передает 112 Украина.

Как сообщал ForUm, в администрации президента РФ заявили, что для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой. При этом в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России. В то же время вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что для освобождения Олега Сенцова его личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

Во вторник, 14 августа, Сенцов называет свое состояние предкритическим.