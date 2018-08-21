В Киеве в ближайший час и до конца суток 21 августа ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает основные правила поведения во время грозы:
на природе следует:
• спуститься в низину;
• отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
• отойти подальше от водоемов;
• на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
• снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
• если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
• в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
во время грозы нельзя:
• прятаться под очень высокими деревьями;
• сидеть на полянах;
• прятаться под скалами;
• идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
• купаться.
Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом центр Киева оказался полностью затоплен водой.
Вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.
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