В Киеве в ближайший час и до конца суток 21 августа ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает основные правила поведения во время грозы:

на природе следует:

• спуститься в низину;

• отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

• отойти подальше от водоемов;

• на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

• снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,

• если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)

• в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

во время грозы нельзя:

• прятаться под очень высокими деревьями;

• сидеть на полянах;

• прятаться под скалами;

• идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

• купаться.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом центр Киева оказался полностью затоплен водой.

Вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.