ФСИН начнет принудительно кормить проводящего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

«100 дней голодовки – это очень сложно, он (Сенцов), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно», - сказал Мельников.

«Я не считаю, что голодовка - это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип», - сказал ответственный секретарь ОНК.

Напомним, сегодня, 21 августа, исполняется 100 дней с начала голодовки незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

14 мая он объявил о начале бессрочной голодовки и намерен продолжать ее даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи Сенцов назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.