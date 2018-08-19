Вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.
Видео и фото жители Киева публикуют в социальных сетях.
На улице Эспланадной автомобили почти полностью стоят в воде. Также можно увидеть как мужчина толкает собственное авто, а транспортное средство плывет по воде, пишет Громадське.
На улице Антоновича также потоп, а вдобавок прорвало канализацию.
У торгового центра «Гулливер» образовалось настоящее озеро, в котором утонули автомобили. Как видно на видео, не все люди оставили свои транспортные средства.
Также затопило улицу Каземира Малевича.
Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом центр Киева оказался полностью затоплен водой.
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