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Украинца Романа Терновского осудили в России якобы за причастность к деятельности «Правого сектора» к 2 годам 3 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба следкома РФ.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», - говорится в сообщении.

«Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора», а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации», - заявили в следкоме.

В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также о беспрепятственном транзите транспорта участвовал в акции «Медвежья блокада», проводимой, в том числе представителями «Правого сектора», направленной на незаконное блокирование проезда по территории Украины российских грузовиков с целью нанесения имущественного и репутационного ущерба Российской Федерации в ее внешнеэкономических связях.

12 июня 2016 года Терновский и другие участники названной организации провели аналогичную целенаправленную акцию по воспрепятствованию и срыву проведения мероприятий в честь Дня России в Генеральном консульстве Российской Федерации в Харькове.

Помимо прочего, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности «Правого сектора» среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 следком России заявил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского по обвинению в причастности к деятельности запрещенного в РФ «Правого сектора».

В организации заявили, что Терновский давно не является активистом ПС, и связь с ним потеряна около года назад.
ForUm

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