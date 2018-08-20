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Украина является лидером по производству меда в Европе и занимает пятое место в мире.

Об этом сообщил офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Так, Украина производит более 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда.

«Сегодня в Украине насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, на которых приходится 4 млн ульев. Основными производителями меда являются 8 областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская», - говорится в сообщении.

«Эти регионы обеспечивают производство 70% украинского меда. Наш мед поставляется в 35 стран мира. Большинство его Украина экспортирует в США, Германию, Польшу и Францию. Только в страны ЕС в прошлом году было поставлено более 50 тыс. тонн (из них более 5 тыс. тонн по беспошлинной квоте)», - сообщает пресс-служба.
ForUm

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