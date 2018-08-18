Радио Свобода/Радио Свободная Европа считает очень сомнительным «признание» в шпионаже блогера и журналиста Радио Свобода Станислава Асеева, которые показал в эфире российский государственный телеканал «Россия-24». Это может означать обострение в его деле, говорится в заявлении агентства.



«Мы ставим под сомнение обстоятельства этого так называемого «признания». Мы не имеем никакого представления о том, когда, при каких обстоятельствах или принуждении оно было сделано», – сообщила пресс-секретарь Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джоанна Левисон.

Она добавила, что Радио Свобода/Радио Свободная Европа «продолжает требовать, чтобы Станислав Асеев был немедленно освобожден из-под стражи».

17 августа телеканал «Россия-24» показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.



Журналист Станислав Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже подконтрольная России группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Он не попал на последний большой обмен в декабре 2017 года.



В начале июля 2018 года Асеев, по информации, полученной его бывшим однокурсником Егором Фирсовым, объявил голодовку.

Правозащитники выражали беспокойство по поводу его местонахождения, и что во время его заключения он подвергался угрозам и, возможно, пыткам. Международным правозащитникам было отказано в доступе к нему.



