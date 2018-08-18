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Боевики ОРДО вынудили взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) признаться в шпионаже и показали это на одном из российских телеканалов.

Асеев стал участником программы «Сладков +» на «Россия 24», пишет Украинская правда.

Как пояснил ведущий Александр Сладков, он специально приехал для интервью с журналистом на Донбасс.

«Статья, по которой меня обвиняют по законодательству «ДНР» - «шпионаж», то в данном случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины», - заявил он в интервью.

Ситуацию прокомментировал в Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов.

«Произошло то, о чем я неоднократно предупреждал. Боевики выбили у Стаса признание в шпионаже и сотрудничестве с разведкой. Ему посвятили целую передачу на канале «Россия 24», - пишет он.

«Там есть весь набор фейков и штампов, и дневники, и шпионаж, и участие в батальоне, и киевские кураторы. Такое впечатление, что Стаса заставили признаваться во всем, что только можно себе представить», - сокрушается Фирсов.

Он обращает внимание на поведение Асеева во время интервью – дрожащий голос и руки, которые уже по привычке держатся, как в наручниках.

«Постановочные кадры, где он ест, а на столе бутылка боржоми и пузырьки с лекарствами», - добавляет экс-депутат.

Фирсов предположил, что оккупанты покажут еще пресс-конференции и другие мероприятия, на которых будут убеждать, что Асеев шпион.

«Надеюсь, что никто не воспримет этот фейк всерьез, поскольку это очевидная, и как я писал раньше, спланированная постановка», - резюмировал он.

Напомним, связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня 2017 года. Боевики более месяца отказывались указать, где находится Асеев.

16 июля 2017 года представители «ДНР» подтвердили содержание в заложниках журналиста Асеева и позволили ему встретиться с матерью.
ForUm

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