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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса-участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Законом предлагаются механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридических лиц с иностранными инвестициями государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридическое лицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником – предприятие оборонно-промышленного комплекса, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Документ также предусматривает остановку (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий оборонно-промышленного комплекса перед юридическими лицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора.

Законом вводится запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по заявлениям юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Указанные ограничения распространяются, в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступка права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.
ForUm

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