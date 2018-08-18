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В возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причина смерти первого чернокожего лидера ООН не называется, сообщает ВВС.

Дипломат родился в Гане в 1938 году.

На работу в ООН Кофи Аннан поступил в 1961 году. В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН, став первым, кому удалось пройти путь от простого сотрудника организации до ее главы. Он занимал этот пост до 2006 года.

В 2001 году Аннану была присуждена Нобелевская премия мира.

После ухода с должности генсека ООН занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе спецпосланника ООН, а также руководил собственным фондом и возглавлял организацию «Старейшины», созданную Нельсоном Манделой.
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