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В Венесуэле арестовали генерала Вооруженных сил страны Алехандро Переса Гамеза по обвинению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро во время военного парада 4 августа. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на El Comercio.

«Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил во вторник, что за покушение на убийство президента Николаса Мадуро был арестован генерал Вооруженных сил Венесуэлы», - говорится в сообщении.

Также ранее были арестованы полковник и депутат. Таким образом количество задержанных подозреваемых равняется 14.

Отмечается, что арест лиц из военной сферы может привести к расколу Вооруженных сил, потому что ранее они считались основным органом, поддерживающим президента. 

Напомним, в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал. Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой.

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка «Фланелевые солдаты». 
ForUm

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