На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

В результате инцидента ни он, ни другие политики не пострадали. Ранения получили семеро солдат Национальной гвардии, сообщает ВВС.

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, однако Богота отрицает причастность к покушению.

Прямая трансляция выступления венесуэльского президента во время военного парада была прервана в субботу. На последних кадрах было видно бегущих солдат.

Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх.

После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

Местное издание El Nacional сообщило о звуках взрывов со ссылкой на очевидцев. О взрыве также сообщило агентство Франс пресс.

Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент, заявил он.

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: «Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв».

На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами после нападения.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

«Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет», - цитирует Рейтер слова Мадуро.

Ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная группировка «Национальное движение солдат в футболках».

В нескольких публикациях в соцсетях участники группировки заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были «сбиты снайперами». На вопросы журналистов участники группировки отвечать не стали.

Мадуро во время обращения к нации заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

«Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае – Венесуэлы», - заявил он.

Министр связи Родригес обвинил в покушении правую оппозицию: «После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу».

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на пожарных, которые находились на месте происшествия, сообщает, что никаких дронов возле Мадуро не было.

По их версии, во время речи Мадуро взорвался баллон с газом. Более подробной информации об этом пока не было.