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Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт отказался давать показания во время судебного разбирательства. Об этом сообщает CNN.

«Манафорт впервые выступил в суде во время судебного разбирательства, заявив, что он не будет давать показания. Он сказал судье Эллису, что он не будет свидетельствовать во время краткого допроса на трибуне, прежде чем присяжные отправятся в комнату», - говорится в сообщении.

По законодательству Манафорт имеет право сохранять молчание и не давать показания, передает 112 Украина.

«Любые заявления, которые он бы сделал в суде, могут быть использованы против него в ходе других судебных процессов, поэтому не удивительно, что Манафорт отказался давать показания от своего имени», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что если бы Манафорт давал показания, ему пришлось бы объяснять прокурорам несколько писем и банковских форм со своим именем и подписью на них.

Напомним, суд над Манафортом начался в США 31 июля. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов, однако официально он задекларировал 14 млн долл. доходов за 2010-2014 годы.

Ранее следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

 
ForUm

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