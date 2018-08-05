Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка «Фланелевые солдаты». Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter группы.

«Операция состояла в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы; сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени», - говорится в нем.

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 августа 2018 г.





Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью дронов со взрывчаткой была совершена во время его выступления на военном параде. В результате пострадали семь человек, сам Мадуро остался невредим.

Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения Колумбию, однако там назвали подобные обвинения абсурдными.