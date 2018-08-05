Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка «Фланелевые солдаты». Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter группы.
«Операция состояла в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы; сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени», - говорится в нем.
La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.— Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 августа 2018 г.
Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw
Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью дронов со взрывчаткой была совершена во время его выступления на военном параде. В результате пострадали семь человек, сам Мадуро остался невредим.
Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения Колумбию, однако там назвали подобные обвинения абсурдными.
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