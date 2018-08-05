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Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка «Фланелевые солдаты». Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter группы.

«Операция состояла в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы; сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени», - говорится в нем.

 


 

 

Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью дронов со взрывчаткой была совершена во время его выступления на военном параде. В результате пострадали семь человек, сам Мадуро остался невредим.

Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения Колумбию, однако там назвали подобные обвинения абсурдными.
ForUm

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