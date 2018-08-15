За прошедшие сутки, 14 августа, противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песок, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм - защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным разведки трех оккупантов уничтожено, семь получили ранения.