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Управление делами аппарата Верховной Рады договорилось с компанией «Эскон Групп» о покупке спирального барьера безопасности для внешней охраны здания внутреннего дворика парламентских комитетов на ул. Банковой, 6-8 в Киеве.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Управление делами закупило 20 бухт спирального барьера безопасности по 9,5 метров каждая, 20 кг оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие).

Общая стоимость закупленных материалов – 26,1 тыс. гривен.
ForUm

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