В Харьковском районе в результате взрыва пострадал мужчина, сообщает пресс-служба облполиции.

35-летний пострадавший с осколочными ранениями различных частей тела был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

ЧП произошло 13 августа в поселке Безлюдовка.

В Харьковский отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставке в больницу мужчину с осколочными ранениями различных частей тела и ампутацией пальцев.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам родственников потерпевшего было установлено, что в июле человек нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству. Во время работы с ним произошел взрыв.

С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.