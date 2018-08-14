Суд арестовал боевика, который воевал на стороне террористов в составе батальона «Сомали» и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ноябре 2014 г. 30-летний гражданин Республики Беларусь вступил в ряды боевиков «ДНР». Получив звание «старший сержант», мужчина начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне «Сомали» в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.

Также он принимал активное участие в ведении боевых действий против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области: в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.

В том же 2015 году террорист покинул «службу», однако в 2017 году вернулся и был зачислен в одну из «воинских частей» «ДНР», в составе которой он принимал активное участие в вооруженных столкновениях с Вооруженными силами Украины.

10 августа 2018 для продолжения своей противоправной деятельности он прибыл на территорию Украины, где, благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников СБУ и прокуратуры был сразу разоблачен.

Гражданину Беларуси сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и выбрал для руководства террористов мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.