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Шестое Межгосударственное заявление против России в ЕСПЧ в отношении украинских политзаключенных дает аргумент для международных партнеров по внедрению дополнительных персональных санкций против руководства РФ.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Впервые подается юридический документ украинским правительством против РФ, который описывает эти массовые нарушения прав человека, которые допускаются против украинских политзаключенных на территории РФ, с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе и чиновников, и это дает нам сейчас аргумент перед нашими международными партнерами о введении дополнительных санкций, персональных санкций против всего руководства РФ и причастных к данным политически мотивированным преследованиям чиновников РФ», - сказал Петренко.

По словам министра, Минюст рассчитывает на оперативное рассмотрение поданного Украины заявления и будет просить, чтобы это дело было определено как приоритетное.

«И второе: мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список по аналогии «списка Магнитского», где будет фактически перечень лиц, причастных к похищению и лишению свободы, издевательствам и пыткам над украинскими гражданами, которые являются политическими заключенными на территории РФ», - заявил он.

Петренко напомнил, что Межгосударственное заявление против Российской Федерации в ЕСПЧ в отношении украинских политзаключенных  представлено в пятницу, 10 августа. В нем описаны события относительно 71 украинца, однако перечень является открытым и будет дополняться в зависимости от количества собранных доказательств.
ForUm

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